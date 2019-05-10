للمرة الـ17.. الجيش بطلًا للدوري السوري

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الجيش

المصريون

الدورى السوري

حصل فريق نادى الجيش السورى بلقب الدورى للموسم الحالى، للمرة الـ 17 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

وعلى الرغم من فوز نادى الجيش أمس على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن التتويج باللقب جاء اليوم الجمعة، عقب تعادل المنافس المباشر خارج ملعبه أمام الوحدة 1-1 فى الجولة الـ 25 وقبل الأخيرة من المسابقة.

حصد فريق الجيش السورى اللقب برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن نادى تشرين الذى فاز بالمركز الثانى، قبل جولة واحدة عن النهاية بفضل المواجهات المباشرة.


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