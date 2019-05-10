«هازارد» أفضل لاعب في تشيلسي

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هازارد

توج إيدن هازارد جناح فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي بجائزة أفضل لاعب فى فريقه هذا الموسم وفقا لتصويت اللاعبين، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع البلوز فى جميع المسابقات.

وخاض هازارد الموسم الجارى 50 مباراة مع تشيلسي فى جميع المسابقات، سجل 19 هدفا منهم 16 فى الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى 3 أهداف فى الدوري الأوروبى، بجانب صناعته لـ16 هدفًا.

كما حصل النجم البلجيكي أيضا على جائزة أفضل هدف هذا الموسم، بهدفه فى مرمى ليفربول، خلال مواجهة الفريقين التى جمعتهما فى الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتوج كالوم هودسون بجائزة أفضل لاعب شاب فى تشيلسي هذا الموسم.

 


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