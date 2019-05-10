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داعية سلفي: إطالة الدعاء في التراويح مخالف للسنة النبوية

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سامح عبد الحميد الداعية السلفي
سامح عبد الحميد الداعية السلفي

حسن عاشور

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قال سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، إن إطالة الأئمة الدعاء في صلاة التراويح يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف :"هناك بعض الأئمة يطيلون الدعاء وكأنه استعراض لصوتهم وسجعهم وحفظهم للأدعية الطويلة ويشعر المأمومون بالإرهاق ، والسنة في القنوت أن يكون قصيرًا ، ودعاء القنوات يكون قدر سورة الغاشية".

وتابع :"هناك من يجعلون الدعاء وكأنه خطبة أو موعظة ، وعلينا أن ندعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة والدعاء يكون بصفة التضرع والخضوع لله".


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