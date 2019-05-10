داعية سلفي: إطالة الدعاء في التراويح مخالف للسنة النبوية

حسن عاشور
قال سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، إن إطالة الأئمة الدعاء في صلاة التراويح يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف :"هناك بعض الأئمة يطيلون الدعاء وكأنه استعراض لصوتهم وسجعهم وحفظهم للأدعية الطويلة ويشعر المأمومون بالإرهاق ، والسنة في القنوت أن يكون قصيرًا ، ودعاء القنوات يكون قدر سورة الغاشية".
وتابع :"هناك من يجعلون الدعاء وكأنه خطبة أو موعظة ، وعلينا أن ندعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة والدعاء يكون بصفة التضرع والخضوع لله".
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