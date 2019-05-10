سر جديد عن "القذافى"

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وكالات

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كشفت الشاعرة الأردنية، نجاح المساعيد، للمرة الأولى، عن جوانب خفية في حياة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأكدت "المساعيد"، خلال استضافتها أمس الأربعاء، في برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، معرفتها للقذافي عن قرب، كاشفة جانبا من حياته الشخصية البسيطة.

وقالت "المساعيد" خلال لقائها ببرنامج "مجموعة إنسان"، من تقديم الإعلامي السعودي، علي العلياني، والمذاع خلال شهر رمضان: "عايشت هذا الإنسان وجها لوجه، وبساطته ممكن أن تكون هي السبب في حدوث الثورة الليبية".

وتابعت: "يكفي أنه في عهد القذافي لم تجد ليبي واحدا يبحث عن وظيفة خارج ليبيا، والآن حتى الناس اللي ثارت عليه ندمت رغبة في الرجوع للأمن والأمان اللذان كان في عهده".

وبسؤالها حول ما إن كان القذافي ظلم شعبه، أجابت: "نعم معمر القذافي ظلم الشعب الليبي".

وأضافت: "ليبيا دولة بها المليارات التي لم توجه للداخل الاقتصادي الليبي مع الأسف وجهت خارج ليبيا، كان الحين ممكن تكون ليبيا في مصاف الدول العظيمة اقتصاديا".


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