مونبيلييه يهزم سانت إتيان 0/1

10 مايو 2019 - 11:34 م

حقق فريق مونبيلييه فوزًا صعبًا على سانت إتيان، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي.

ويدين مونبيلييه بالفضل في هذا الفوز للاعبه جايتان لابورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة طرد دانييل كونجري لاعب مونبيلييه في الدقيقة 53 وريمي كابيلا، لاعب سانت إتيان في الدقيقة 62.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 62 نقطة في المركز الرابع.