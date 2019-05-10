  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:43 م
بحث متقدم
اغتيال السادات

حقيقة دور السلفيين فى اغتيال السادات

عبدالخالق عبدالله

مستشار "بن زايد": أمريكا ستمحو هذه الدولة

الطقس

خبر صادم من الأرصاد للصائمين

قيامة أرطغرل

صدمة.."أرطغرل" لا يصوم رمضان

أرشيفية

استشهاد فلسطيني وإصابة 30 برصاص جيش الاحتلال

ترامب

ترامب للسعودية: يجب أن تدفعوا الثمن

أرشيفية

مفأجأة.. صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» يسلم نفسه للشرطة

محمد صلاح

ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»

الملك سلمان

مفاجأة سارة من الملك سلمان للشعب السعودي

الزمالك

بالصور.. نجوم الزمالك في مستشفى «57357»

مونبيلييه يهزم سانت إتيان 0/1

الرياضة

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

أمير سعد

المصريون

سانت اتيان

مونبيلييه

حقق فريق مونبيلييه فوزًا صعبًا على سانت إتيان، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي.

ويدين مونبيلييه بالفضل في هذا الفوز للاعبه جايتان لابورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة طرد دانييل كونجري لاعب مونبيلييه في الدقيقة 53 وريمي كابيلا، لاعب سانت إتيان في الدقيقة 62.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 62 نقطة في المركز الرابع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكم الصلاة بشورت قصير فوق الركبة
» الأهلي يعلن جاهزية نجمه لموقعة سموحة
» قائد بجيش الاحتلال: "كنا معلقين بيد حماس"
» تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 10 مايو 2019
» الجامعة العربية تدين هجوم بغداد
» "نهضة بركان" يكشف موعد ذهاب نهائي الكونفدرالية
» ضبط 300 هارب وفحص 160 مشتبهًا بهم في البحر الأحمر
» حارس دجلة يرد على اتهامه بـ"التفويت" للزمالك
» «الداخلية» ترسل قافلة طبية للكشف على أهالي مساكن عين شمس
» «صلاح» يتحدث عن نهائي دوري الأبطال
» بالأرقام.. الدولار يتراجع في الأسبوع الأول من رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)