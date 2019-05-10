  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:14 ص
بحث متقدم
الكلاب

أمريكا تحظر استيراد الكلاب من مصر.. ما السر؟

شعار جماعة الإخوان

مفاجأة.. الإخوان تتعاون مع المليشيات الحوثية في اليمن

الجزائر

فى الأسبوع الـ12.. احتجاجات الجزائر تتصاعد

القذافي

سر جديد عن "القذافى"

الطقس

خبر صادم من الأرصاد للصائمين

اغتيال السادات

حقيقة دور السلفيين فى اغتيال السادات

عبدالخالق عبدالله

مستشار "بن زايد": أمريكا ستمحو هذه الدولة

قيامة أرطغرل

صدمة.."أرطغرل" لا يصوم رمضان

أرشيفية

استشهاد فلسطيني وإصابة 30 برصاص جيش الاحتلال

احتجاجات السودان

في رمضان.. مسيرات السودانيين مستمرة

لتسليم السلطة

في رمضان.. مسيرات السودانيين مستمرة

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

وكالات

أخبار متعلقة
#

فجر السعيد تتوعد أصالة في رمضان.. لهذا السبب

#

تعرف علي سعر الدولار اليوم في البنوك

#

صبا مبارك تطل على جمهورها من داخل "مخيم للاجئين"

#

هل يُبطل التاتو الصيام؟.. الإفتاء تجيب!

خرج مئات السودانيين، مساء الجمعة، في مسيرات جماهيرية من عدة أحياء بالعاصمة السودانية، صوب مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" أن مئات خرجوا عقب تناول الإفطار، من أحياء مدينة بحري شمالي الخرطوم، متجهين لمقر الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين رددوا هتافات خلال المسيرات تطالب بـ"إسقاط المجلس العسكري"، وتسليم السلطة للمدنيين.

ويواصل الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

فيما قال شهود آخرون أن المئات خرجوا أيضا في مسيرات جماهيرية من أحياء "جبرة"، و"الصحافة" و"الامتداد" و"العشرة" و"الديم" جنوبي الخرطوم، صوب مقر الاعتصام.

كما خرج مئات من حي "بري" شرق الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق شهود عيان.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين أن موكب جماهيري ضخم يتوجه حاليا من حي "جبرة" جنوبي العاصمة إلى مقر الاعتصام.

وفي11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب قوى إعلان الحرية التغيير (تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة بالسودان التي تقود الاحتجاجات) بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» في رمضان.. مسيرات السودانيين مستمرة
» النجوم أول الهابطين إلى القسم الثاني
» داعية سلفي: إطالة الدعاء في التراويح مخالف للسنة النبوية
» رسميًا.. استبعاد بطل المغرب من كأس الكونفدرالية
» قطار يدهس شابًا بخط المحلة دمياط
» إنبي يهزم الاتحاد السكندري بهدف «فوزي علي»
» تعرف على حكم الصلاة بشورت قصير فوق الركبة
» الأهلي يعلن جاهزية نجمه لموقعة سموحة
» قائد بجيش الاحتلال: "كنا معلقين بيد حماس"
» تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 10 مايو 2019

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)