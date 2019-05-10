» رسميًا.. استبعاد بطل المغرب من كأس الكونفدرالية

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المصريون

المغرب،

الكونفدرالية

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، استبعاد بطل كأس المغرب في الموسم الحالي من المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في النسخة القادمة.

ويأتي هذا القرار بسبب مطالبة الاتحاد الإفريقي بتحديد هوية الأندية التي ستشارك في الكونفدرالية، وهو الأمر الذي يصعب على الاتحاد المغربي تحديده.

وكان الفريق المتوج بكأس العرش يشارك في الكونفدرالية بجانب الفريق المحتل صاحب المركز الثالث في الدوري النغربي.

وبموجب هذا القرار سيشترك صاحب المركز الثالث في الدوري المغربي في الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة لصاحب المركز الرابع.

وستنطلق المسابقات الإفريقية في أغسطس المقبل وهو ماوضع الاتحاد المغربي في موقف محرج خاصة وأن بطل كأس المغرب سيتحدد في 18 نوفمبر المقبل.

وهو ماجعل الاتحاد المغربي يختار صاحب المركز الرابع للمشاركة في الكونفدرالية بدلاً من بطل كأس العرش.

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