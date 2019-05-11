» إنبي يهزم الاتحاد السكندري بهدف «فوزي علي»

11 مايو 2019 - 12:05 ص

فاز فريق إنبي على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري الممتاز.

ويدين إنبي بفوز اليوم إلى قلب دفاعه، فوزي علي، صاحب هدف الفوز الوحيد والذي جاء في الدقيقة 28 من عمر اللقاء بعدما نجح في تحويل كرة طولية في ظهر مدافعي الاتحاد، عن طريق الرأس إلى شباك الهاني سليمان.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام الإنتاج الحربي صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 في المركز العاشر.