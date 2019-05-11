  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:13 ص
بحث متقدم
الكلاب

أمريكا تحظر استيراد الكلاب من مصر.. ما السر؟

شعار جماعة الإخوان

مفاجأة.. الإخوان تتعاون مع المليشيات الحوثية في اليمن

الجزائر

فى الأسبوع الـ12.. احتجاجات الجزائر تتصاعد

القذافي

سر جديد عن "القذافى"

الطقس

خبر صادم من الأرصاد للصائمين

اغتيال السادات

حقيقة دور السلفيين فى اغتيال السادات

عبدالخالق عبدالله

مستشار "بن زايد": أمريكا ستمحو هذه الدولة

قيامة أرطغرل

صدمة.."أرطغرل" لا يصوم رمضان

أرشيفية

استشهاد فلسطيني وإصابة 30 برصاص جيش الاحتلال

احتجاجات السودان

في رمضان.. مسيرات السودانيين مستمرة

مفاجأة.. الإخوان تتعاون مع المليشيات الحوثية في اليمن

آخر الأخبار

شعار جماعة الإخوان
شعار جماعة الإخوان

محمود ابو سعد

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تخشى مفاجأة الليلة

#

صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة مدوية عن إصابة "صلاح"

#

النيابة بـ"التخابر": مرسي رئيس جمهورية عميل لـ"الحرس الثوري"

#

مفاجأة.. إخوان يتضامنون مع خالد يوسف

 كشفت وسائل إعلام محلية يمنية، أن حزب الإصلاح، التابع لجماعة الإخوان، له أدوار مشبوهة في تعز وصنعاء وأن هناك تعاونًا خفيًا بين الإخوان والميليشيات الحوثية ضد إرادة الشعب اليمني.

وأكدت أن هناك حالة من الغضب الكبير تنتاب دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من الدور الذي تقوم به الجماعة في اليمن مؤخرًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الرياض تمتلك أدلة قوية على وجود تعاون مقصود من قوات محسوبة على إخوان اليمن مما فتح الباب أمام المليشيات الحوثيين لاستعادة عدة مواقع، الأمر الذي جعل السعودية تفكر جديا في قطع أي تعاون مع إخوان اليمن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» في رمضان.. مسيرات السودانيين مستمرة
» النجوم أول الهابطين إلى القسم الثاني
» داعية سلفي: إطالة الدعاء في التراويح مخالف للسنة النبوية
» رسميًا.. استبعاد بطل المغرب من كأس الكونفدرالية
» قطار يدهس شابًا بخط المحلة دمياط
» إنبي يهزم الاتحاد السكندري بهدف «فوزي علي»
» تعرف على حكم الصلاة بشورت قصير فوق الركبة
» الأهلي يعلن جاهزية نجمه لموقعة سموحة
» قائد بجيش الاحتلال: "كنا معلقين بيد حماس"
» تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 10 مايو 2019

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)