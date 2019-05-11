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رئيس الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة الى رئيس نهضة بركان

الرياضة

بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك
بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك

المصريون ـ متابعات

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وجه رئيس نادي الزمالك تحذيرا شديد اللهجة لرئيس نادي نهضة بركان المغربي، قبل مواجهة الفريقين التي سوف تقام يوم 19 من الشهر الجاري في ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب.
وقال رئيس الزمالك أثناء جلسته مع اللاعبين، موجها الحديث لحميد أحداد: "الزمالك مش الصفاقسي، نتعامل مع الشعب المغربي بمنتهى الاحترام والأدب، ما حدث مع الصفاقسي عيب، ليس من سمات أخلاق المغاربة، عيب أن يتم ضرب جرس إنذار الساعة 5 الفجر، اللي هيتعمل هناك، هنعمله هنا في مصر، سواء باحترام وكرم وضيافة".
وأكمل رئيس الزمالك حديث للاعب المغربي: "لن ترحل عن الزمالك، ودورك قادم لا محالة، لا يمكن أن نلاعب 22 لاعبا في المباراة، ولكن حتما دورك سيأتي، طارق حامد كالعادة كنت راجل وقائد بجد، مثل حازم إمام".
وشدد: "أمامنا 180 دقيقة، سنطير إلى المغرب بطائرة خاصة، ورجاء خاص من رئيس نهضة بركان من فضلك لا تسيئ إلى المغرب بالأفعال الصبيانية، بالنسبة للاعبين، نثق فيكم، لم نبخل عليكم بأي شئ، صرفنا المكافآت لجميع اللاعبين سواء لعب أو ملعبش سافر أو مسافرش".
الجدير بالذكر ان الصفاقسي التونسى اتهم نهضة بركان بالتآمر ضده، وإشعال إنذار الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق فى الخامسة فجر المباراة دون أية أسباب.
وخرج الفريق التونسي من دور نصف النهائي، على يد نهضة بركان المغربي بعد الخسارة في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت الكثير من الإثارة، وانتهت بمشاجرة بين لاعبي الصفاقسي وحكم المباراة.

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