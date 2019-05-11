صلاح الجمل: الجماعات الإسلامية في النار

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صدى البلد

أحمد موسى

صلاح الجمل

أكد القارئ الطبيب صلاح الجمل، أن الجماعات السلفية والإخوان والجهاد وسلفية جهادية وغيرهم في النار لأنهم لا يتبعون النبي محمد صل الله عليه وسلم والذي قال في الحديث الشريف: "ستختلف أمتي على بضع وسبعون شعبة كلهم في النار إلا واحدة".

وأضاف الجمل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن الشيخ الشعراوي لم يتبع الإخوان أو السلفية وقام بمهاجمتهم، ورفض أن يذهب الدين إلى السياسة لأن السياسة متقلبة ولكن السياسة تذهب إلى الدين.

وتابع أنه لم يحسب نفسه على أي فصيل ديني سواء إخوان أو جماعات سلفية أو أنصار السنة المحمدية فهم يريدون السلطة.

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=fGym90U1gxQ

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