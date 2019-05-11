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موظفة بدار مسنين ترث المرضى أحياء لتصبح مليونيرة

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"ديانا تيرنر"
"ديانا تيرنر"

إيمان هاني

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إكسترا نيوز

الطبلاوى

محمد رفعت

إيمان السهلي

استغلت موظفة بريطانية "ديانا تيرنر" بدار مسنين  المرضى المقيمين فى الدار، وقامت بالاستيلاء على أموالهم، وممتلكاتهم، مستخدمة توكيلات حصلت عليها بالنصب والاحتيال، لقناعتها بأنهم لن يعيشوا لينفقوا أموالهم، وسيموتون ويتركون هذه الثروات، وبالتالى هى أولى بأموالهم ،لتتحول إلى مليونيرة تمتلك خمس شقق وسيارة فاخرة.

واكتشف مالك مركز الرعاية "ديفيد أندروز" عمليات الاحتيال والنصب التى ارتكبتها "ديانا"، عندما لاحظ أن أموال بعض المقيمين فى المركز تم إيداعها فى حسابات خاصة بديانا، بجانب مظاهر الثراء التى بدت عليها، فقام بإبلاغ الشرطة وألقى القبض عليها وأحيلت إلى محاكمة عاجلة.

وكشفت التحقيقات سرقتها لأموال العجزة، وبعض ممتلكاتهم بموجب توكيلات أجرتها بالتحايل مستغلة عدم إدراك بعض المسنين لتصرفاتهم، واستخدمت الأموال فى شراء سيارتين وشقق قامت بتأجيرها لصالحها، كما قامت برحلات إلى كل من إيطاليا ونيويورك، وبلغت ثروتها من أموال المسنين ما يعادل 1.32 مليون دولار.

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