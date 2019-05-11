كاتب سعودي: الحرب قادمة لا محالة في المنطقة

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قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن المنطقة قادمة على أجواء الحرب .

وأضاف على حسابه في تويتر: "أجواء الحرب تخيم على المنطقة، فأمريكا في عز قوتها، وترامب مرشح لفترة ثانية مع تحسن الأحوال الاقتصادية".

وأوضح أن ما يؤيد ذلك هو أن إيران وأذرعتها في العراق الشام ولبنان في أسوأ الحالات.. ما لم ترفع إيران الراية البيضاء، فهي الحرب لا محالة.. ولا أظن الملالي يرفعونها بانتظار إمام آخر الزمان"..

يأتي هذا في ظل تطورات سريعة في المنطقة، حيث واصلت أمريكا في اتخاذ خطوات قوية، للرد على تهديدات إيران في المنطقة.

وكانت  وزارة الدفاع الأمريكية قد أصدرت الموافقة على نشر صواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط، لمواجهة طهران.

وبحسب رويترز فقد قالت وزارة الدفاع الأمريكية:من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأميركية سيواجه بالرد المناسب.

وشددت أمريكا على أن تواجدها في الشرق الأوسط الآن،  لمحاربة الاٍرهاب وتحقيق الأمن.

وكانت قاعدة العديد في قطر،قد استقبلت ، قاذفات "بي 52 "، تحسبا للتهديدات الإيرانية.


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