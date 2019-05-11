» بلد غير عربى به 800 ألف مسجد

11 مايو 2019 - 09:52 ص

بالرغم من أنها بلد ليست عربية واللغة العربية ليست لغتها الأولى، إلا أنها تعتبر أنها تعتبر أكثر دول العالم تعدادًا للمسلمين وللمساجد.

ويوجد في إندونيسيا 209 ملايين مسلم، و800 ألف مسجد، وجاءت بعدها الهند بـ176 مليون مسلم، و300 ألف مسجد.

بدورها، احتلت باكستان المرتبة الثالثة، إذ فيها 185 مليون مسلم، و120 ألف مسجد.

أمّا المرتبة الرابعة، فكانت من نصيب الهند، إذ فيها 176 مليون مسلم و300 ألف مسجد.

في ما يتعلّق ببنغلادش، فيقدّر عدد المسلمين فيها بـ134 مليون مسلم، علماً أنّ فيها 250 ألف مسجد.

أمّا في مصر، فيبلغ عدد المسلمين 77 مليوناً، أمّا عدد المساجد فـ108 ألف.

وفي تركيا، يقدّر عدد المسلمين بـ71 مليوناً، أمّا عدد المساجد فـ82 ألف.

في ما يختص بالسعودية، فيبلغ عدد المسلمين فيها 30 مليوناً، والمساجد 94 ألف.

وفي المغرب، يقدّر عدد المسلمين بـ32 مليوناً، أمّا المساجد فبـ41 ألف.