لأول مرة.. صبحي يكشف سرًا دار بينه وبين أم كلثوم

11 مايو 2019 - 09:56 ص

كشف الفنان محمد صبحي، عن علاقته بالراحلة أم كلثوم لأول مرة على الهواء قائلاً: "إنه كان يعمل عاملاً لحجز تذاكر المطربة أم كلثوم في حفلاتها، عندما كان في الصف الثاني ثانوي، وفي إحدى الحفلات حجز تذكرة لنفسه في الصف الأول وقيمتها 5 جنيهات "دافعا حقها".



وأضاف صبحي خلال لقائه ببرنامج "سيرة الحبايب" المذاع على فضائية "تن"، أنه في إحدى الحفلات جاء إليه صاحب الحفلة وطالبه بتذكرة لضيفة ترغب في حضور الحفلة، وقال له انتهت التذاكر، لافتًا إلى أنه قال لصاحب الحفل أنه حصل على تذكرة لنفسه.



وتابع صبحي، أن صاحب الحفلة طالبه بالتذكرة الخاصة به، ولكنه رفض، وقام بعدها صاحب الحفل بالذهاب إلى أم كلثوم لعرض الأمر عليها، وطالبته بالمجيء إليها في غرفتها.



وواصل صبحي روايته قائلا: "لما روحت لها، قالت لصاحب الحفلة، ده عيل، وأنا عمال أبص ليها مش مصدق، وطلبت مني التذكرة بتاعتي عشان تعطيها للضيف، وأنا رفضت وقولتلها متأسف من حقي أسمعك، وأنا زبون مثل أي حد، قالتلي مش هغني النهاردة، وبعد كده قالتلي هتسمعني بس مش على الكرسي ده أن هحطلك كرسي في الكواليس أحسن من أول صف وهغنيلك أنت".



واستطرد: "حطت كرسي زي ما وعدتني، وكانت كل قفلاتها في الحفلة على الكواليس، وبعد الحفل إديتني 50 جنيه مكافأة وكانت في ظرف".



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