» مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو

11 مايو 2019 - 11:05 ص

اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من أصحاب المحال التجارية فى مدينة 15 مايو بسبب خلافات على افتراش الرصيف والاستحواذ عليه، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص بجروح في أنحاء متفرقة من الجسد.

وردت معلومات للمقدم هاني حداد من الأهالي، تفيد باندلاع مشاجرة بين عدد من أصحاب المحال التجارية، بمجاورة 32، دائرة القسم.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب افتراش الرصيف أمام المحال، والاستحواذ عليه، وجار ضبط طرفي المشاجرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.