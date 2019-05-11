التحقيق فى مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الـ14

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بدأت نيابة عين شمس تحقيقاتها الموسعة فى واقعة مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الـ14، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن السيدة المتوفية في العقد السادس من العمر ومصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.


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