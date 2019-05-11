تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

11 مايو 2019 - 11:12 ص

كشفت وسائل إعلام سودانية من مصادرها، تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأسبوع قبل الماضي .

وقال مصدر مطلع : لا يمكنني الحديث عن التفاصيل، ولا أعرف الجهة، التي تقف خلفها، كانت محاولة اغتيال وتم كشفها قبل التنفيذ.

وعن كواليس فترة حكمه بعد رحيل البشير قال المصدر إن "البرهان" تقدم باستقالته 3 مرات، أول مرة كانت يوم 19 أبريل وبعدها يوم 25 ولم تقبل، وتقدم باستقالته مرة أخرى الأسبوع الماضي ولم يبت المجلس فيها بعد.

وحول سبب الإستقالة قال: لا أعرف ولكني أتمنى أن تقبل استقالته هذه المرة.

وكان أحد النشطاء السياسيين قد غرد قائلاً: لم يعد سرًا تواصل المجلس العسكري مع قوش، على مدار الساعة.. البرهان يقدم استقالته "داخليًا" للمرة الثالثة خلال أسبوعين.. والرفض يتعلق بموازنات القوة العسكرية ما يؤكد الخبر ذاته.



