» "فاتورة كهرباء" تتسبب فى جريمة دموية بالقليوبية

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أصالة

مدينتى.

لفظ فكهانى أنفاسه الأخيرة فيما أصيب نجله فى مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء باسم المتوفى بمحل مؤجر للمتهمين.

وردت معلومات للواء "رضا طبلية"، مدير أمن القليوبية، من مستشفى بنها الجامعي بوصول "سعيد. أ. م"، 46 عاما، فكهاني، مصابا بكسر بقاع الجمجمة وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، نجله إبراهيم "س. أ"، 27 عاما، مصابًا بكدمات متفرقة.

انتقل العميد "يحيى راضي"، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبسؤال الثاني "نجل المتوفى" اتهم "إبراهيم. أ. أ"، 33 عاما، بائع خضراوات، ونجلة عم الأول "نوسة، ف، أ"، 35 عاما، بائعة خضراوات، وشقيقة الثانية "حنان. ف. أ"، 28 عاما، بائعة خضراوات، وشقيق الثانية "طارق. ف. أ"، 35 عاما، قهوجي، و"محمد. س. ع." 31 عاما، بائع، بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات التي أودت بحياة والده.

وأضاف المجني عليه، أن السبب خلافات بينهم على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء بمحل مؤجر للمتهمين، وحال مطالبة المتوفى بدفع المبالغ المالية المتأخرة وتغيير العداد باسم أحدهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قاموا على أثرها بالتعدي عليهم بالضرب، وقيام المتهم الأول بالتعدي على المتوفى بعصا (شومه) محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن النقيب "عماد سامي"، معاون المباحث من ضبط المتهمين عدا الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.


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