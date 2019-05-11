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شاهد.. كيف ردت أصالة على انتقادات إعلانها الجديد

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اصالة
اصالة

متابعات - أمينة عبد العال

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تعرضت الفنانة أصالة لموجة من الانتقادات اللاذعة بعد إعلانها الجديد" مدينتي" على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أخيرًا وبعد 6 أيام خرجت عن صمتها وردت علي منتقديها بوجوه غاضبة.

حيث ردت أصالة على واحد من منتقدي الإعلان عبر حسابها بتطبيق Twitter ، مكتفية بوجوه تعبيرية تكشف عن غضبها دون كتابة أي كلمة.

جدير بالذكر أن أصالة تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد، خلال الفترة المقبلة، والذي يتضمن 10 أغنيات، وطرحت منه أغنية "بنت أكابر" بطريقة الفيديو كليب.

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