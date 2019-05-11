» اعترافات صادمة للمتهم بإشعال النار في قطة

11 مايو 2019 - 12:23 م

أدلى المتهم بحرق قطة باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين قائلًا إن سيارة مسرعة دهست القطة وحاولت إشعال النار فيها للتخلص من آلامها.

رصدت المتابعة انتشار فيديو بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران، بإحدى القطط، الأمر الذي أثار الجدل واستياء رواد الموقع.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب بالصف الأول الثانوى،14 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).