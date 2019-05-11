» مفتي الجمهورية: هؤلاء يحب الله منهم الإفطار في رمضان

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التيسير ورفع الحرج معلم أساسي من معالم الدين الإسلامي، معقبا: "ما من فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى إلا وحفها بألوان من الرخص ورفع المشقة والحرج بما يجعل الإقبال على الله".

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" ، أنه لا يوجد إنسان مطرود من رحمة الله لأنه عاجز عن الإتيان بالتكاليف الشرعية لعذر أو مرض، مؤكدًا أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطى رخصًا للصيام؛ لأنه يريد بنا اليسر ولا يريد العسر، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى وضع الصيام عن المسافر والمريض، معقبًا: "كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المهن الشاقة الذين يؤذيهم الصيام أو يحتاجون إلى أدوية معينة أثناء فترة الصيام كل هؤلاء يفطرون بلا حرج ويخرجون الكفارة".

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