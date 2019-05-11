  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
فيديو

4 جرحى في معركة داخل برلمان.. هذه هي الأسباب

دول لا تغيب عنها الشمس

كيف يصوم المسلمون في دول لا تغيب عنها الشمس؟

مستشفى دبي

خطأ طبي بالإمارات .. وبن زايد يتدخل

المغامسي

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

نسور

كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

محمد النني

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

البرادعي

البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

برهان

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

ترامب

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

ماعت تتجه ببلاغ للمقررين المعنيين بالإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب

آخر الأخبار

ماعت
ماعت

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الأعلى للإعلام" يتوعد مسلسلات رمضان بهذا الأمر

#

دعوى قضائية لوقف برنامج "رامز خارج نطاق الخدمة"

#

بوستر مبدئى لبرنامج "رامز" الجديد علي "إم بي سي"

#

ضبط صدام والنميري بعد جمعهما5 ملايين جنيه

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببلاغ إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون Ms. Agnes Callamard والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة السيد Prof. Nils Melzer حول وفاة مواطن فلسطيني داخل السجون التركية نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه.

ففي يوم 3 أبريل 2019 اختفي "زكي مبارك يوسف" - مواطن فلسطيني وزميله "سامر سميح شعبان" في تركيا، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع اضطرت الشرطة التركية  أن تعلن انها القت  القبض على زكي مبارك وسامر سميح وأودعتهم في زنازين انفرادية في سجن سيليفري  (سيء السمعة )  قرب إسطنبول، ووجهت لهم الاتهام بالتخابر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة دون تقديم أي دليل على ذلك، وهو ما أكد عليه محامي زكي  مبارك والذي أكد أيضًا أنه سيخلي سبيله في جلسه الاعتراض يوم 30 أبريل  ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهمين تمامًا ولم يتم تمكين أسرهم أو محاميهم أو حتى سفارة بلادهم من التواصل معهم، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد ( وقبل جلسه الاعتراض بيومين) بالإعلان عن أن المواطن زكي مبارك يوسف  انتحر بشنق نفسه.

ووفق شواهد وادلة متعددة حصلت عليها مؤسسة ماعت من محامي زكي  مبارك  ومن أسرته  تقدمت فورًا ببلاغ إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب حيث إن هناك شبهات أن زكي مبارك قد تعرض للتعذيب والتصفية الجسدية من قبل السلطات التركية.

وتوجهت المؤسسة ضمن بلاغها بلفت النظر إلى إمكانية تعرض زميله "سامر" لنفس المصير وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك إلى فتح   تحقيق في وفاة "زكي مبارك" وحماية زميلة.

وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام بضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل تشارك فيه أطراف دولية وأممية في واقعة وفاة المواطن الفلسطيني "زكي  مبارك يوسف" والتدخل الفوري من قبل الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم "سامر سميح شعبان"  القابع حاليا في سجون تركيا من أن يلقى نفس المصير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "بوتين" يتعرض لموقف محرج
» "تويتر" يتحول للون الأحمر بهاشتاج "درع الدوري أهلاوي"
» 10 أشياء لا تفسد صيام رمضان.. تعرف عليها
» رسالة على نعل حذاء تكشف مفاجأة للابنة في ليلة زفافها
» وفاة عضو داخل النادي الأهلي لعدم وجود إسعاف
» شاهد.. ما فعله "بوتين" مع معلمته فور لقائها
» اعترافات صادمة للمتهم بإشعال النار في قطة
» شمس تدافع عن أنغام: "مش خرابة بيوت"
» مفتي الجمهورية: هؤلاء يحب الله منهم الإفطار في رمضان
» رئيس نادي الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة قبل نهائي الكونفدرالية
» شاهد.. فنان سعودي يرسم أكبرجدارية لـ "بن سلمان"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)