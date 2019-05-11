» شمس تدافع عن أنغام: "مش خرابة بيوت"

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متابعات- علا خطاب

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انغام

شمس

على العليانى

في لقائها ببرنامج "مجموعة إنسان" تقديم الإعلامي،علي العلياني، كشفت الفنانة شمس عدة أمور عن حياتها الشخصية والفنية، إذا وصف الحوار بالجرىء والمثير "للجدل".

وتطرق "العلياني" في برنامجه، إلى قضية الفنانتين أصالة نصري، وأنغام التي تزوجت أخيرًا من أحمد إبراهيم، فعلقت شمس: "أنا لا أحمل المرأة الخطأ كاملاً، وضد الزواج من رجل متزوج مهما كانت الظروف، وضد وجود مشاعر تجاهه، أنا لا أعرف الفنانة أنغـام، ولا أحملها مسؤولية خراب البيوت أبداً، هي في النهاية نجمة عربية، ولا أفضل الهجوم عليها".

وعن شريك الحياة، قالت شمس: "الشخص المناسب لي وجدني، ولن أعلن أي تفاصيل أخرى عن حياتي. للمرة الأولى أجد عائلة زوجٍ تحتويني. الله رزقني إياهم". وكشفت أنها ارتبطت بزوجها بعد علاقة حبٍّ، وهو عربي من أصول تركية.

وكشفت شمس في نهاية حديثها، عن أنها ستقتحم السوق المصري الغنائي بطريقة مختلفة عبر ألبوم مع شعراء وملحنين مصريين، وأنها تنوي بعد فترة العيد المقبلة تقديم عمل وطني غنائي سعودي، إضافة إلى أعمال خليجية، وإحياء حفلة غنائية قريباً في الرياض


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