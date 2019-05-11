4 جرحى في معركة داخل برلمان.. هذه هي الأسباب

11 مايو 2019 - 12:51 م

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون بهونج كونج "آر تي إتش كيه"، انه جرح أربعة أشخاص على الأقل في برلمان هونج كونج، اليوم السبت، في شجار نشب بين نواب ديمقراطيين معارضين، ونواب مؤيدين للحكومة، بشأن رئاسة إحدى اللجان في المجلس التشريعي.

وأوضحت الإذاعة أن الجانبين شكلا لجانًا متنافسة، حاولت العمل من غرفة اللجنة نفسها اليوم.

واتهم النواب بعضهم البعض بالعنف، عندما طُرح أحد المشرعين أرضًا، بينما وضع المسعفون ضمادات على ذراع آخر، وشكت نائبة من إصابتها بدوار بعد ضربها على رأسها.