» رسالة على نعل حذاء تكشف مفاجأة للابنة في ليلة زفافها

11 مايو 2019 - 12:51 م

ربما لم يمهلها القدر الوقت الكافي لأن تكون مع ابنتها في هذه الليلة التي تنتظرها كل أم عندما تقوم بتوصيل ابنتها إلى بيت زوجها، لكنها تحدت موتها الذي حرمها من تلك اللحظات بهدية قد أعدتها مسبقًا بعد علمها أن أمامها في الحياة أيام قليلة.

حيث فوجئت عروس برسالة من والدتها التي توفت منذ أكثر من عام، طريقة غير مسبوقة، وذلك كما ذكرت ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة أن العروس البريطانية 38 عاما تلقت الأسبوع الماضي هدية عرس عبارة عن حذاء، لكنها لاحظت كتابة على نعل الحذاء من الأسفل.

وبعد أن تمعنت العروس في الكتابة المنقوشة على حذاء الزفاف، فوجئت بأنها رسالة تهنئة سرية من والدتها الراحلة قبل عام وبضعة أشهر.

وقالت العروس كما ذكرت "ديلي ميل"، أن الحذاء وصلها بواسطة البريد، وأبلغها ساعي البريد أن والدتها كانت رتبت كل شيء بخصوص الهدية وأنها دفعت مقابلها أيضا.

وقالت إن الرسالة المنقوشة على نعل حذاء العرس كانت عبارة تهنئة حيث هنأتها والدتها الراحلة بهذ الكلمات "أردت أن تحظي بهدية مني بمناسبة زفافك، وهذا الحذاء هو هديتي لك.. آمل أن تحظي بيوم ساحر.. الكثير الكثير من الحب والقبلات.. أمك".

وأضافت أن والدتها كانت أصيبت بمرض السرطان بعد خطبتها بفترة بسيطة لكن الموت عاجلها في أواخر عام 2017.