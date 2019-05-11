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"تويتر" يتحول للون الأحمر بهاشتاج "درع الدوري أهلاوي"

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تصدر هاشتاج "درع الدورى أهلاوى"، موقع التغريدات المصغرة "تويتر" وذلك قبل لقاء النادي الأهلي وسموحة ببطولة الدوري والذي سيقام في العاشرة مساء اليوم.

ويحاول الأهلى صاحب الصدارة بـ67 نقطة الحفاظ على موقعة فى قمة ترتيب جدول الدورى، يليه بيراميدز فى المركز الثانى بـ65 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث بـ63 نقطة.

جمهور الأهلى، عبر من خلال هاشتاج "درع الدورى أهلاوى"، عن فرحته بصدارة جدول الدورى الممتاز، متمنيًا أداءً جيدًا للاعبى المارد الأحمر فى مباراة اليوم أمام سموحة للحفاظ على الصدارة والإبقاء على البطولة الغالية داخل الجزيرة، حيث قال حساب باسم ميدو هوارى "هو ده الطبيعى يا جماعة مش لازم هاشتاج يعنى".


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