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مستقبل وطن: تقرير"موديز" يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

الحياة السياسية

الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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مستقبل وطن

الإصلاح الاقتصادي

وكالة موديز

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التقرير الذي أصدرته وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الائتماني بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والتي أشادت فيه بخطط الدولة المُتبعة منذ سنوات لإعادة نهضة القطاع الاقتصادي نحو مسار صعودي للنمو يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف منظور، في بيان، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تعتمد على  تحسين القدرة التنافسية مع التجاريين وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان وهو ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقًا مدفوعًا بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي بما في ذلك زيادة حركة الصادرات، بالإضافة إلى إزالة كافة العقبات أمام المُستثمرين لتشجعيهم للاستثمار في مصر، مُؤكدًا أن هذه الخطط ستنعكس على الموازنة العامة بتحقيق فائض  خلال العام المالي المُقبل وهذا يعد تطورًا اقتصاديًا هامًا ونوعيًا في مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاقتصاد المصري نما 5.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018/2019، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 بالمئة في الربع الثاني من 2018/2019، مقارنة مع 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة، وتابع :"السياسات الاقتصادية للدولة أصبحت قوية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر الذي ساهم بشكل فعال في تراجع  معدلات التضخم".


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