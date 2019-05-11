ميدو... والحرص على الحياة!

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ميدو.. يوجه رسالة إلى الفيفا يطالبه فيها بالتدخل لمنع اللاعبين من الصيام أثناء اللعب.. ونسي اللاعب الحريص على حياة اللاعبين ان يطالب الفيفا بالتدخل لدى الدول وخاصة التي لا تدين بالاسلام بضرورة إقامة المباريات بعد الإفطار اي ليلا حتى تعطي الفرصة للاعب المسلم بأن يصوم شهرا في العام.
والغريب ان ميدو نوه إلى انه سيتعرض لهجوم شديد بسبب هذه التغريدة ولكن حرصه على حياة اللاعبين الذين لا تتعدى أعمارهم 19 عاما في دول يستمر بها النهار اكثر من 18ساعة هو الذي دعاه لذلك! ومع ذلك أكد انه من اتباع الديانة الإسلامية!
طبعا انت كانت حياتك الكروية كلها في الدول الاوروبية وبالتأكيد لم تفكر يوما ان تصوم سواء أثناء اللعب او حتى بعد الاعتزال.... لذا اعلم لماذا انت بالذات تطالب بذلك لان فاقد الشئ لا يعطيه
الحمد لله انك مدرب فاشل.. ولو انك مدرب ناجح وقمت بتدريب فرق كثيرة لنشرت تلك الثقافة الغربية بين اللاعبين من كون انك مدرب لهم وتتحكم فيهم.. حاول تعود الى تعاليم دينك اذا كنت صادقا في كون انك مسلم
إلا تعلم أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا... وهو احرص الناس على حياة الناس... وإن الإسلام دين حياة ولذلك قال المولى تبارك وتعالى
مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ? وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَ?لِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
واختتم مقالي بما جاء موقع تعقيبا على هذه الدعوة حتى لا يقول أحد اني تجرأت بالقول من عندك نفسك... فقد جاء رد الأزهر بما يأتي.... بأنه لا يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار إذا نووا الإقامة في سفرهم أربعة أيام فأكثر، ويمكن أن يجروا تمريناتهم، ومبارياتهم بالليل ليسهل عليهم الأمر، فإن لم يتمكنوا من إقامة التمرينات، أو المباريات بالليل، وصاموا وشق عليهم الصيام مشقة بالغة لم يمكنهم تحملها ففي هذه الحالة يجوز لهم الفطر للمشقة، ولا يجوز لهم الفطر ابتداءً لتوقع المشقة، فلا يجب التهاون بحرمة الشهر الكريم، بل يجب تعظيمه كما قال تعالى: "ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" [الحج:32].
وتابع: لقد سجل التاريخ كثيرًا من انتصارات المسلمين في شهر رمضان المبارك وهم صائمون، كغزوة بدر الكبرى، ومعركة أكتوبر المجيدة، وغيرها.
ونبه الأزهر على أن صيام الشهر وتعظيم حرمته أدعى للنصر إن شاء الله تعالى، كما قال سبحانه: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ" (سورة محمد: 7).

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