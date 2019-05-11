» رجل أعمال ينذر 10 ملايين لمن يتزوج ابنته

11 مايو 2019 - 02:30 م

في خطوة غير متوقعة، أعلن رجل أعمال تايلاندي، أنه سينظم مسابقة من أجل إيجاد عريس لابنته التي ترغب في الزواج، مقابل 10 ملايين بايت تايلندي، اي ما يوازي 314 ألف دولار .

جاء ذلك في تغريدة نشرها "أرنون رودثونج" ، البالغ من العمر 58 عامًا، الذي يعمل في بيع فاكهة "دوريان"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماع.

وقال رودثونج، إن ابنته البالغة من العمر 26 عامًا، ترغب منذ مدة في الزواج، وإنه سينظم مسابقة لإيجاد زوج مثالي لها.

وأضاف أنه سيمنح الشخص الذي سيتزوج ابنته 10 ملايين بايت تايلندي (نحو 314 ألف دولار).

ولم يبين رودثونج، نوع المسابقة التي سينظمها، إلا أنه أفاد "إذا انتظرت الشخص الذي سيكون عريسا لابنتي، فهذا سيستغرق وقتا طويلا، لذلك أدعو أن يأتي من الآن".

بدورها، أعربت ابنته "كارنسيتا رودثونج" عن سعادتها حيال فكرة والدها.

وقالت "لست انتقائية، أبحث عن شخص أستطيع الذهاب معه إلى فعاليات اجتماعية، والتقاط الصور معا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تقدم مئات الشباب للزواج بابنة رجل الأعمال التايلاندي، عقب نشر رسالته عبر منصة التواصل الاجتماعي.