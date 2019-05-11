"زيدان" لأفضل لاعب في العالم: لن ترحل

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ريال مدريد

زيدان

لوكا مودريتش

المريركاتو الصيفي

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني عن نيته في البقاء علي اللاعب الكرزاتي لوكا مودريتش، وذلك بعد تردد الكثير من الأنباء حول رحيله خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن زين الدين زيدان قد أخبر مودريتش أنه ضمن خططه في الموسم المقبل، ولا توجد أي نية للتفريط في خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرواتي مودريتش قد تحدث مع زيدان عن نواياه المستقبلية، وأبلغه بأنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في صفوف نادي ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مودريتش يقترب من مغادرة صفوف نادي ريال مدريد وأنه على أبوابه الدوري الإيطالي وبالتحديد نادي إنتر ميلان الذي سعى لضمه في ميركاتو الشتاء الماضي.


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