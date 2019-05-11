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تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

قضايا وحوادث

محمد مرسي
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تأجيل محاكمة «مرسي» في «اقتحام الحدود»

الإخوان

محكمة النقض

محمد مرسي

الرئيس المعزول

المرشد العام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بتأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لـ19 مايو الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام الدائرة الحالية.


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