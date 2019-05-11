تصريح مهم من النقد الدولي عن مصر

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اشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر، ببرنامج "تكافل وكرامة" لافتة إلى أنه أحد أهم انجازات برامج الحماية الاجتماعية التي حققتها مصر.

واستعرض الوفد أهم ما تحقق من إنجازات فى برنامج "تكافل وكرامة"، ووصوله لما يقرب من 9 مليون مواطن فى كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات والبدء فى تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصرى بكامل بياناتهم.

واطلع وفد صندوق النقد الدولى، على خطة توحيد برامج الدعم النقدى وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى لبرنامج "تكافل وكرامة" وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التى يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة".

كما اطلع الوفد، على عدد من البرامج التى تنفذ فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية ومنها سكن كريم ومشروع تنمية الطفولة المبكرة الذى يقوم على تطوير الحضانات ونجح بالفعل فى حصر الحضانات فى 6 محافظات حتى الآن وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنية من بنك ناصر الاجتماعى لتمويله وانه يتم العمل على التحول من الحماية إلى الإنتاجية وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة وكان من بينها مشروع “مستورة” الذى مول أكثر من 17 ألف مشروع صغير.


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