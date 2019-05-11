» الأرصاد تحذر المواطنين في نهار رمضان.. اعرف السبب

11 مايو 2019 - 06:26 م

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي، لتتجاوز المعدل الطبيعى بنحو 5 درجات.

وحذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض للشمس بطريقة مباشرة خلال فترة الصيام، للاحتفاظ بأكبر كمية من المياه قدر الإمكان.

وأضاف "شاهين" في مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب الكتلة الهوائية القادمة من الجزيرة العربية، وأن درجة الحرارة وصلت اليوم على أغلب أنحاء البلاد إلى 32 درجة مئوية.