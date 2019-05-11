اندلاع حريق في قطار دون اصابات بشرية

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اندلع حريق في العربة الأخيرة بأحد القطارات في العاصمة الهندية نيودلهي المتجه الي مدينة "بوبانيسوار" بالقرب من محطة "خانتابادا" بولاية اوديشا.

وقالت فضائية "إنديا تي في" ان الحادث لم يسفر عن اي خسائر بشرية او اصابات بين الركاب.

اندلع حريق في أحد القطارات المتجهة من العاصمة الهندية نيودلهى إلى مدينة "بوبانيسوار" بولاية "أوديشا" شرقى البلاد، اليوم السبت، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات في صفوف الركاب.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن النيران اندلعت في العربة الأخيرة من القطار بالقرب من محطة "خانتابادا" في منطقة "بالاسور" بولاية أوديشا، مضيفة أن موظفي السكة الحديد تمكنوا من فصل العربة عن القطار وإخراج جميع الركاب سالمين.

وأشارت القناة إلى أن فريق إطفاء أوديشا تمكن من السيطرة على الحريق.


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