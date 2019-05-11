» رؤية من فنزويلا

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فنزويلا

السرطان

المريض

لبن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مقيم فى فنزويلا. و رأيت أحد أقاربى وهو متوفى أنه فى مكان وبجواره طفلة صغيرة وقالت أنها تسقيه كل يوم كوب لبن. علماً أنه مات بسبب السرطان. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،قال بعض العلماء : أن الموت بمرض السرطان شهادة لأن مريض السرطان مثل مريض الطاعون والبطن والسل، مما ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذاً لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد ) رواه مسلم . فندعو الله أن يكون من الشهداء ، وكونه كان صواما فهذا دليل على حسن حاله قبل موته وحسن خاتمته و شرب اللبن واللبن نهراً فى الجنة لقوله تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ .... ) محمد 15 . وشرب اللبن للميت يدل على حسن حاله وحسن مستقره عند المولى عزوجل وقد يكون مات على نوع من أنواع الشهادة لقوله تعالى : ( ... بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) آل عمران: 169 - و وجود الطفلة معه أيضا دليل على أنه فى حسن مستقر الله وفى جنته، كما قال الله تعالى في شأن أهل الجنة : ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ) الواقعة 17. والله أعلم. وأدعو الله أن يغفر له ويرحمه ويرزقكم وإياه خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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