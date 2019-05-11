وزير النقل يتفقد عدد من المشروعات في اسوان

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في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لشبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، أجرى اليوم وزير النقل، الفريق /مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء احمد عبدالله محافظ اسوان جولةتفقدية اليوم بكوبري خزان أسوان القديم ، والذي أوصت الدراسات الفنية التي قام بها احد المكاتب الاستشارية بتكليف من وزارة الري بوقف حركة النقل على كوبرى الخزان فى بداية عام 2021 والذى يعتبر من أهم الكبارى التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل ،

ثم تفقد وزير النقل موقع مشروع انشاء محور بديل للخزان والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم حاليا اعتماد التصميمات الخاصة بهذا المحور الذي سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان / برانيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى ( القاهــرة – أســـوان ) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــى الغربـــــى ( القاهـــــرة – أســــوان ) و الربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان / أبــــو سمبــل

وحيث يبلغ طوله 4.5كم وعرضه 30 متر بواقع 3حارة في كل اتجاه وان جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320م وسيكون كوبري ملجم مشيرا الى توجيهات القيادة السياسة بالانتهاء من هذا المشروع الهام خلال عامين لافتا الى ان البدء من اليوم في وصول الثلاث شركات الوطنية المنفذة للمحور وان هذا المحور سيرتبط مع طريق اسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزء من محور اسكندرية /كيب تاون

كما تفقد وزير النقل خلال زيارته اليوم ميناء السد العالي حيث تفقد الوحدات النهرية التابعة لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية الورش الخاصة بأعمال صيانة الوحدات وكذلك المخازن والتقى بعدد من العاملين بالهيئة واستمع الى مقترحاتهم حول العمل ثم ترأس وزير النقل الفريق مهندس /كامل الوزير والمهندس /مالك بشير وكيل وزارة النقل السودانية وبحضور اللواء /احمد ابراهيم محافظ اسوان أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحه النهرية بتراس اعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة تم خلال الاجتماع بحث تطوير النظام الاداري بالهيئة وآليات النهوض بها و سبل تحديث وصيانة الوحدات والسفن النهرية وتوفير قطع الغيار اللازمة

ومتابعة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة والامان للعاملين بها وكذلك انعقاد مجلس لمديري الادارات اسبوعيا برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة او نائب رئيس مجلس الإدارة للعمل على انتظام جداول وعمليات التشغيل وتوفير كافة متطلبات العمل

و خلال تصريحات صحفية أكد وزير النقل المصري ان هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيداً للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهيئة وادي النيل في منظومة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان


ومن جانبه أكد م.مالك البشير على أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادى النيل، وهناك تنسيق مستمر بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود ايجابيا على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين

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