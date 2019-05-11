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«التخطيط»: 5.5% نموًا اقتصاديًا في 9 أشهر

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ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي ليسجل 5.6% مقارنة بـ 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي الماضى، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد.

وقالت الوزيرة فى بيان لها إن معدل النمو خلال فترة التسعة أشهر الماضية يبلغ 5.5% مع استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وذكرت الوزيرة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.

وأشارت إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية شهدت معدلات نمو موجبه خلال الربع الثالث، وجاء قطاع الاتصالات الأعلى نموا خلال هذا الربع بنمو نسبته 15% يليه قطاع الاستخراجات بنسبة 12.4%، وقطاع التشييد والبناء  بنسبة 7.9% وقناة السويس بنسبة 6.9%.

وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي ذكرت أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات، مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% فضلا عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.

وأضافت ان معدلات تغطية الاحتياطى الأجنبى للواردات السلعية ارتفعت من 3.1 شهر في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في أبريل 2019.

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