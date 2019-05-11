» الصادرات الصينية تسجل تراجعًا في أوج المواجهة التجارية مع ترامب

11 مايو 2019 - 09:51 م



عشية استئناف مفاوضات تجارية شاقة مع واشنطن، كشفت بكين عن تراجع كبير، في أبريل الماضي، في صادراتها التي تخضع أساسًا لتهديد عقوبات أمريكية إضافية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فرض العام الماضي رسومًا جمركية عقابية على عدد من المنتجات الصينية. وبعدما قاومت في نهاية 2018، أصبحت التجارة الخارجية لبكين تعاني آثار العقوبات.

ففي أبريل، تراجعت صادراتها بنسبة 2.7% على مدى عام، بينما كانت متينة في مارس (+14.2%)، كما قالت الجمارك.

وكان المحللون يتوقعون انخفاضًا في أبريل، لكن ليس بهذا الحجم، وتحدثت تقديراتهم عن زيادة نسبتها 3%.

وانخفضت الصادرات الصينية للولايات المتحدة وحدها 13.2% عما كانت عليه قبل عام.



