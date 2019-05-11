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237 تهديدًا بالقتل لعمدة لندن

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عمدة لندن صادق خان
عمدة لندن صادق خان

وكالات

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كشف عمدة لندن صادق خان عن تلقيه سيلا من التهديدات بالقتل، دفعته لطلب الحصول على حماية الشرطة البريطانية على مدار الساعة.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية قوله: "تلقيت 237 تهديدا عبر البريد الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأوجه التعدي تنوعت ما بين التنابز بالألقاب والتصيد والتهديدات والإرهاب."

وقال خان: "ليس من الصواب، كوني عمدة  لندن ومسلم يشارك في الحياة العامة أن أحتاج وأبقى تحت حماية الشرطة ".

وأوضح خان أن التهديدات قد ازدادت بشكل كبير منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2016.

وفي شهر ديسمبر عام 2017، أعلنت قيادة مكافحة الإرهاب فى سكوتلاند يارد عن محاولة إجراء هجوم على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.


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