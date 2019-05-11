قراصنة يسرقون مبلغًا من عملات بيتكوين الرقمية بقيمة 40 مليون دولار

11 مايو 2019 - 09:53 م



سرق قراصنة مبلغًا يزيد على 40 مليون دولار فى صورة عملات بيتكوين الرقمية المشفرة من واحدة من كبرى شركات التعامل بالعملات الرقمية المشفرة في العالم.



وقال تشانجبنج تشاو، مؤسس شركة "باينانس": "إن سرقة 7000 عملة بيتكوين حدثت عبر معاملة واحدة، بعد أن استخدم القراصنة مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك الخداع والفيروسات وغيرها من الهجمات".



وأضاف: "كان لدى المتسللين الصبر لانتظار وتنفيذ إجراءات محكمة التدبير من خلال حسابات متعددة تبدو منفصلة في أفضل الفرص والأوقات المناسبة لتنفيذ عمليتهم.. تم تنظيم المعاملة بطريقة اجتازت اختبارات الأمان الحالية لدينا".



وذكر تشاو أن الاختراق الأمني لم يؤثر إلا على المحفظة المتصلة بالإنترنت، وهي إحدى الوسائل التي تحفظ فيها الشركة أموالها من العملات الرقمية المشفرة، والتي تمثل 2% فقط من ممتلكاتها، ومع ذلك فقد تم تجميد عمليات الإيداع والسحب.

