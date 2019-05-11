» مذكرة تفاهم مصرية للربط الإلكتروني مع الأردن وتونس والمغرب

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أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر- الأردن - تونس - المغرب) "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى "تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة".
وتتضمن المذكرة مجالات عدة للتعاون، منها "الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات جمارك دول اتفاقية أغادير على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما تتضمن المجالات تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التي تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك".

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