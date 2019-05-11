» 19 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

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المصريون

ريال سوسيداد

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان قائمة فريقه للقاء ريال سوسيداد، التى تقام غدا الأحد على ملعب "انويتا"، فى السادسة والنصف مساء، فى الجولة الـ 37 من الدورى الإسبانى "الليجا".

جاءت القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: نافاس - لوكا زيدان - كورتوا

خط الدفاع: كارباخال - باييخو - مارسيلو - ناتشو

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - فالفيردى - أسينسيو - يورينتى - دياز - إيسكو

خط الهجوم: فاسكيز - ماريانو - فينسيوس - بنزيما.

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