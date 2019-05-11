داعية سلفي يفتي بتحريم برنامج «رامز جلال»

11 مايو 2019 - 10:39 م





أفتى الداعية السلفي، سامح عبدالحميد بتحريم برنامج المقالب "رامز فوق الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال يوميًا خلال شهر رمضان على قناة "إم بي سي مصر".

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

وقال عبد الحميد في تصريحات إلى "المصريون"، إن "برنامج رامز في الشلال يقوم على إخافة الناس وترويع الآمنين، وغرضه تافه وهو إضحاك المتفرجين على رعب وهلع شخصيات الحلقات، لكسب المال وزيادة الإعلانات، وتضييع شهر رمضان وإفساد روحانيات الصيام".

وأكد عبدالحميد أن "الإسلام نهي عن ترويع المسلمين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يُرَوع مسلمًا) صححه الألباني".

واعتبر أن "ترويع المسلم هو من الظلم والتعدي، وهذا حرمته شديدة، كما قال الشيخ المناوي في كتاب فيض القدير" ترويع المسلم حرام شديد التحريم، وقد عدَّه بعض أهل العلم في الكبائر، كابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الكبائر".





