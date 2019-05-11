  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:54 م
بحث متقدم
محمد رمضان

فيديو.. العناية الإلهية تنقذ محمد رمضان من الموت

الاهلى وسموحة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة

رامز

داعية سلفي يفتي بتحريم برنامج «رامز جلال»

درجات الحرارة

غدًا.. طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

وزير المالية

6 جهات مستثناة من «الدفع الإلكتروني»

الاخوان

الإخوان وبريطانيا.. زواج بلا طلاق

صلاح

أسطورة ليفربول يرشح «صلاح» للفوز بهذه الجائزة

الأمن السعودى

الكشف عن خلية "تاروت" الإرهابية بالسعودية

صندوق النقد الدولي

إشادة دولية ببرامج "الحماية الاجتماعية" في مصر

الجندي

ماذا الذي قاله «خالد الجندي» واستشهدت إسرائيل به؟

مصحف المدينة يتصدر المرتبة الأولى في التطبيقات المجانية

الصفحة الأخيرة

المصحف
المصحف

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا

#

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

#

داعية سعودي يجيب: والد الرسول في الجنة أم النار

#

%31 من حالات الطلاق في مصر أسبابها «الجنس»

تصدر تطبيق مصحف المدينة النبوية المرتبة الأولى في قائمة التطبيقات المجانية والأكثر تحميلًا على متجر "أندرويد" الشهير, عقب تدشينه من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
ويحتوي التطبيق الذي أطلقه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
كما توجد في التطبيق خاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.
يذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويدعم ثلاث عشرة لغة عالمية، وهي: العربية، والإنجليزية، والأردية، والإندونيسية، والفارسية، والتركية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والإيطالية، والسواحلية، والهوسا، واليابانية.
يأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على مستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية, وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة صادمة.. «ساسي» قد لا يلحق بأمم أفريقيا
» إيران تعلِّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي
» قناة السويس تسجل مرور 55 سفينة وتداول 29 أخرى بموانئ بورسعيد
» الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع سموحة
» نجاة نجم الزمالك من موت محقق
» السراج يوجه طلبًا للولايات المتحدة
» الرقابة المالية تسعى لتعديل قانون التمويل المتناهي الصغر
» أول تحرك لمجلس الأهلي عقب وفاة عضو بفرع «زايد»
» "السياحة" تطلق حملة ترويجية لمصر بالشراكة مع CNN
» 19 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد
» مذكرة تفاهم مصرية للربط الإلكتروني مع الأردن وتونس والمغرب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)