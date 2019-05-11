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الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع سموحة

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المصريون

الاهلى

سموحة

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع سموحة، بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة فور انطلاقها وأنحصر اللعب فى وسط الملعب، ومنذ الدقيقة السادسة سيطر الأهلى على مجريات المباراة وبدأ الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات فى عمل انطلاقات سريعة من الجبهتين اليمني واليسري، دخل سموحة أجواء المباراة بعد مرور 12 دقيقة وبدأ حسام حسن وديريك فى تشكيل خطورة على دفاعات الأهلي، وعاد اللعب للانحصار فى منتصف الملعب

نجح دفاع الفريقين فى احكام السيطرة على مهاجمي الأهلى وسموحة، وأجهض الدفاع معظم الهجمات من الجانبين على حدود منطقة الجزاء، فى الدقيقة 21 شكل ديريك أول خطورة لسموحة على مرمى الأهلى بعد اختراقه بالكرة من الجبهة اليسرى ومر من أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة ولكنها اصطدمت بدفاع الأهلى وخرجت خارج الملعب ضربة ركنية.

فى الدقيقة 25 مر أحمد فتحى من الجبهة اليمني لأول مرة وأرسل كرة عرضية لكنها لم تجد المتابع، أعقبها تسديدة قوية من رمضان صبحي أبعدها محمد أبو جبل وبعدها بأقل من دقيقة عادت الكرة لاحمد فتحى الذي سدد كرة قوية ولكن أبو جبل عاد مجدداً وأبعد الكرة.

فى الدقيقة 33 مر حسين الشحات من الجبهة اليمني لكنه تعرض لإعاقة ليمنح الدولي أمين عمر حكم اللقاء خطأ لصالح النادي الأهلى تصدى لها على معلول ،لتصل لعمرو السولية الذي سددها برأسة ضعيفة خارج المرمى.

حصل الأهلى فى الدقيقة 42 على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها على معلول الذي سددها قوية ولكن محمد أبو جبل حارس سموحة نجح فى الأمساك بالكرة، واصل الأهلى هجومه فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أملاً فى إحراز هدف التقدم، إلا أن أمين عمر حكم اللقاء أطلق صافرة نهاية الشوط الأول بعد احتسابه 3 دقائق كوقت بدل ضائع.

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