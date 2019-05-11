  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:55 م
بحث متقدم
محمد رمضان

فيديو.. العناية الإلهية تنقذ محمد رمضان من الموت

الاهلى وسموحة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة

رامز

داعية سلفي يفتي بتحريم برنامج «رامز جلال»

درجات الحرارة

غدًا.. طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

وزير المالية

6 جهات مستثناة من «الدفع الإلكتروني»

الاخوان

الإخوان وبريطانيا.. زواج بلا طلاق

صلاح

أسطورة ليفربول يرشح «صلاح» للفوز بهذه الجائزة

الأمن السعودى

الكشف عن خلية "تاروت" الإرهابية بالسعودية

صندوق النقد الدولي

إشادة دولية ببرامج "الحماية الاجتماعية" في مصر

الجندي

ماذا الذي قاله «خالد الجندي» واستشهدت إسرائيل به؟

ميلان يهزم فيورنتينا بهدف «هاكان»

الرياضة

بالفيديو.. أودينزي يهزم ميلان بهدف "باريتشا"
بالفيديو.. أودينزي يهزم ميلان بهدف "باريتشا"

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رونالدو يقتنص التعادل ليوفنتوس من انتر ميلان في "الكالتشيو"

#

ميلان يتعادل إيجابيا مع أودينيزي

#

الـ"سيتي" يطلب ضم مدافع إنتر ميلان

#

فوز مثير لانتر ميلان في ديربي الغضب بـ "الكالتشيو"

الدوري الايطالي

ميلان

المصريون

حقق فريق ميلان فوزًا غاليًا على حساب فيورنتينا، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ، مساء اليوم السبت، على ملعب "أرتيميو فرانكى"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف فوز ميلان بالمباراة اللاعب التركى هاكان كالهانجولو فى الدقيقة 35 من زمن المباراة، من ضربة رأسية رائعة، مستغلا عرضية زميله الإسبانى سوسو.

بهذا الفوز رفع الروسونيرى رصيده للنقطة 62 فى المركز الخامس، ليواصل صراعه من أجل ضمان تواجده فى المراكز الأربعة الأولى، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة فى المركز الثالث عشر، ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 89 نقطة.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة صادمة.. «ساسي» قد لا يلحق بأمم أفريقيا
» إيران تعلِّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي
» قناة السويس تسجل مرور 55 سفينة وتداول 29 أخرى بموانئ بورسعيد
» الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع سموحة
» نجاة نجم الزمالك من موت محقق
» السراج يوجه طلبًا للولايات المتحدة
» الرقابة المالية تسعى لتعديل قانون التمويل المتناهي الصغر
» أول تحرك لمجلس الأهلي عقب وفاة عضو بفرع «زايد»
» "السياحة" تطلق حملة ترويجية لمصر بالشراكة مع CNN
» 19 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد
» مذكرة تفاهم مصرية للربط الإلكتروني مع الأردن وتونس والمغرب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)