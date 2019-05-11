ميلان يهزم فيورنتينا بهدف «هاكان»

11 مايو 2019 - 11:06 م

حقق فريق ميلان فوزًا غاليًا على حساب فيورنتينا، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ، مساء اليوم السبت، على ملعب "أرتيميو فرانكى"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف فوز ميلان بالمباراة اللاعب التركى هاكان كالهانجولو فى الدقيقة 35 من زمن المباراة، من ضربة رأسية رائعة، مستغلا عرضية زميله الإسبانى سوسو.

بهذا الفوز رفع الروسونيرى رصيده للنقطة 62 فى المركز الخامس، ليواصل صراعه من أجل ضمان تواجده فى المراكز الأربعة الأولى، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة فى المركز الثالث عشر، ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 89 نقطة.