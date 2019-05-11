فيديو.. العناية الإلهية تنقذ محمد رمضان من الموت

11 مايو 2019 - 11:11 م

أنقذت العناية الإلهية الفنان محمد رمضان من الموت، خلال تصويره أحد مشاهد مسلسل "زلزال" الذي يعرض طوال الشهر الكريم على فضائيات MBC مصر.

ونشر "رمضان"، فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أثناء سقوطه من أعلى سلم خشبى، خاصة أن السلم الخشبى سقط عليه بعدما وقع أرضًا.

ومسلسل "زلزال" يشارك في سباق رمضان 2019، ويعرض على قناة "DMC "، وهو من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وأحمد صيام، هنادى مهنى، وآخرين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



