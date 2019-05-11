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"الإنتاج الحربي" يبحث توسيع التعاون مع إيطاليا في "التصنيع"

مال وأعمال

وزير الانتاج الحربي
وزير الانتاج الحربي

عصام الشربيني

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بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع جامباولو كانتيني، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، إمكانية توسيع التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.
وناقش الطرفان مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع، ومنها التعاون مع شركة "راينميتال" وشركة "بريتا" للإنتاج المشترك للطبنجات البريتا في مصر وغيرها من الشركات الإيطالية وإمكانية تعزيز هذا التعاون.
ووجه العصار دعوة لوفود فنية من الشركات الإيطالية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة بها وتحديد أوجه جديدة للتعاون.
وأكد الطرفان خلال اللقاء التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات، سواء مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية وفقا لأحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات.
 من جانبه أشاد" كانتينى" بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وإيطاليا، مؤكدا تطورها خلال السنوات الأخيرة.
وأعرب عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر، كما قام بعرض رغبة شركات عدة في إقامة مشروعات صناعية مشتركة.

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