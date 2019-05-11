» تفاصيل اتصال أمير قطر وزعيم "حماس"

11 مايو 2019 - 11:58 م

كشفت حركة المقاومة الفلسطينية"حماس"، اليوم السبت، تفاصيل اتصال هاتفي جمع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت "حماس"، إن قطر تبذل جهودا كبيرة لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، حيث أكد أمير قطر بذل بلاده جهود كبيرة لرفع المعاناة عن قطاع غزة، ورفع الحصار عنه، وتحقيق الوحدة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم الدوحة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.

بدوره، شكر هنية أمير قطر على تخصيصه 480 مليون دولار لدعم الضفة الغربية والقطاع، مؤكدا أن المنحة من شأنها تكريس الوحدة.

وأضاف أن الخطوة "تعبر عن حقيقة الانتماء العروبي الأصيل لقطر، إذ تأتي امتدادا للمواقف الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في المجالات المختلفة".

والثلاثاء الماضي، قرر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح بيان للخارجية القطرية أن 300 مليون دولار سيتم تخصيصها على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل ودعم برامج الأمم المتحدة.